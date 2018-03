Assl di Olbia e Associazione Pollicino festeggiano dodici anni insieme

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L’Associazione Pollicino “regala un abbraccio” all’ospedale Giovanni Paolo II. Lunedì prossimo visitatori, pazienti, operatori riceveranno un abbraccio da parte dei volontari dell’Associazione che si occupa di far sorridere i bambini ricoverati nell’ospedale cittadino.Un momento di spensieratezza che si celebra all’interno del “Giovanni Paolo II” e che cade in occasione del 12° anniversario della collaborazione dell’associazione Pollicino Onlus con la Ats-Assl di Olbia e il reparto di Pediatria.“Con l’evento “Ospedale un luogo di cure e amore..abbracci gratis..free hugs”, vorremmo esser testimoni di un messaggio di amore e uguaglianza, al fianco dei nostri pazienti, familiari e dell’equipe del reparto”, spiegano i volontari dell’associazione che nella giornata di lunedì invaderanno pacificamente l’ospedale di Olbia, mostrando a tutti un cartellino distintivo in cui si invita all’Abbracci.I Volontari del Sorriso ormai da 12 anni sono impegnati nella missione di aiutare i bambini ricoverati, elaborare lo stato di malattia attraverso il gioco ed il sorriso, perché i bambini crescono attraverso il gioco, e giocando possono affrontare i problemi e le crisi senza esserne sopraffatti.Nella giornata di lunedì 26 marzo l’Associazione Pollicino onlus sarà presente nella Hall dell’ospedale Giovanni Paolo II, ma anche nelle stanze delle degenze, all’interno dei reparti e all’esterno degli ambulatori medici, per condividere un gesto semplice e nel contempo speciale come l’abbraccio. “L’obiettivo – spiegano i volontari - vuole essere quello di donare un momento di sincero affetto, un gesto libero, rispettoso, attento e mai invadente, e abbracceremo chi avrà il desiderio di unirsi a noi in questa marcia della solidarietà”.