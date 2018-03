Arriva a Olbia il festival dello street food dal 12 al 15 luglio

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Si arricchisce ancora il calendario eventi 2018 che l’Amministrazione Comunale di Olbia sta portando avanti per rendere la città sempre più piacevole sia per i cittadini che per i visitatori. Da giovedì 12 a domenica 15 luglio si terrà la manifestazione “Olbia Festival dello Street Food” organizzata dall’Associazione Culturale “OmniArt” e patrocinata dal Comune.Il format, oltre al cibo, prevede il Circus Village, un contenitore dove diversi artisti di strada professionisti si alterneranno in show, performance, laboratori e kermesse. Intrattenimento garantito, quindi, sia per i nostri concittadini che per i turisti presenti in occasione della stagione estiva, che andrà a tradursi nella valorizzazione del water front e del centro storico cittadino».