Da domenica 25 per i voli da Roma Air Italy controlli sicurezza e check in dal Terminal 1

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Le operazioni di accettazione e di accesso all’area imbarchi per i passeggeri Air Italy saranno sempre più confortevoli e veloci.I banchi check-in si trovano nell’area/isola 1-28 e più precisamente saranno identificati dal nr. 11 al nr. 14, all’ingresso del Terminal 1. Adiacente all’area dedicata di accettazione si troverà anche la Biglietteria.Per rendere più agevole e rapido il passaggio ai varchi di controllo, in esclusiva per tutti i passeggeri Air Italy, al T1 sarà presente il servizio FAST TRACK.Una volta superati i controlli di sicurezza, l’area di imbarco dei voli Air Italy rimane quella attuale, ovvero presso i moli D e C dell’aerostazione.Il terminal d'arrivo resta altrettanto invariato, infatti tutti i passeggeri in arrivo sui voli Air Italy effettueranno le operazioni di sbarco, ritiro bagagli e uscita al Terminal 3 (T3).