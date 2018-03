Maxi sanzione Antitrust da 29 milioni di euro a Moby e Cin Spa di Onorato per concorrenza sleale

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Ventinove milioni di euro per "aver abusato della propria posizione dominante in tre collegamenti merci dalla Sardegna alla Penisola. Il tutto sarebbe stato fatto in "disprezzo" dell'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.Oggi la maxi sanzione dell'Antitrust che avrebbe accertato una condotta anticoncorrenziale e aggressiva volta a ostacolare la crescita dei propri concorrenti. L'autorità Garante ha parlato di " ingiustificate ritorsioni e penalizzazioni economiche e commerciali verso chi si era avvalso delle compagnie concorrenti".