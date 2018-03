Sentenza Antitrust su Moby e Cin, Onorato: "Vendetta lobby contro l'occupazione personale italiano"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Singolare che l'Autorita’ Garante non si sia mai voluta interessare del monopolio sulla Sicilia nel settore dei trasporti via mare. D'altronde la storia di Petruzzella, Presidente dell'Autorità Garante, parla da sè. Ben venga un nuovo Governo che faccia pulizia dell'ancién regime delle lobby”.Nel frattempo il Gruppo Onorato ha comunicato che ricorrerà alla giustizia amministrativa contro la decisione dell'Antitrust."Apprendiamo con stupore la decisione dell’Antitrust in cui veniamo accusati di aver ostacolato l’operatività di alcune società di logistica. Avendo le Compagnie del Gruppo Onorato Armatori agito sempre con correttezza, nell’esclusivo interesse dei clienti e, laddove in essere, nel pieno rispetto dei contratti di servizio, siamo fiduciosi che, come già avvenuto in passato, la magistratura amministrativa, cui ci rivolgeremo, annulli la decisione confermando la nostra irreprensibilità".