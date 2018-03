Sfida con l'Alessandria, Mereu: "Con i nostri tifosi ci sentiamo forti"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

: "Una squadra da sogno per la categoria, inutile girarci intorno, ma noi siamo quelli che vogliono sognare".più del Siena, più del Pisa. Non perde da 15 partite, ma sappiamo che nei 90' può succedere di tutto e allora non ci tiriamo di certo indietro. Coltiviamo questo sogno dando tutto quello che abbiamo, perché in casa, con la spinta dei nostri tifosi, ci sentiamo più forti".: "Con la Giana abbiamo risposto colpo sul colpo, rischiando di passare in vantaggio nel primo tempo e di pareggiare a inizio ripresa. La squadra voleva vincere, ma è mancata l'energia nervosa che non siamo riusciti a recuperare dopo il derby. Dalla sconfitta, però, non dobbiamo estrarre sconforto, ma voglia di ripartire. L'entusiasmo deve avvolgere questa squadra. Solo così possiamo diventare più forti".E allora la ricetta per l'impresa è presto fatta: "Giocheremo con spirito di rivalsa, attenzione tattica e determinazione. Consapevoli che l'Alessandria è forte, ma anche che troverà di fronte un'Olbia sul pezzo. Che vuole realizzare i propri sogni".