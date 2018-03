Tutto pronto per Dinamo-Varese, appuntamento per domani a Sassari

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Gli uomini di coach Federico Pasquini affrontano il team brianzolo che, dopo essere tornato sul mercato a stagione in corso, ha collezionato gli scalpi delle squadre di alta classifica come Avellino, Brescia, Milano e Venezia.Il capitano Giancarlo Ferrero è una delle chiavi della squadra con leadership: fondamentale il carisma di Stanley Okoye mentre nel pitturato coach Caja può contare sulla presenza di Tyler Cain, buon rimbalzista e ottimo giocatore spalle a canestro. Nel corso della stagione Varese è dovuta interveneire sul mercato e in Lombardia sono arrivati Siim-Sander Veen, precedentemente in forze a Reggio Emilia, la guardia Tylon Larsen e l'ex capitano di Capo d'Orlando Mario Delas. Varese sbarca a Sassari dopo la vittoria di domenica su Avellino., anche quest'anno al girone di andata i sassaresi si sono imposti 61-82. Lo scorso anno queste due squadre si incontrarono nella prima giornata di regular season: gli uomini di coach Pasquini si imposero in entrambe le sfide contro Varese.Lo staff dell'agenzia per il lavoro Etjca, freschissimo partner del club di via Nenni, sarà a disposizione anche per le aziende che vogliano informarsi su come poter godere dei servizi offerti, in particolare in avvicinamento dello start della stagione estiva. I desk saranno operativi a partire dalle 18, orario di apertura dei cancelli e fino all'inizio della partita, con palla a due fissata alle 19.con tutte le squadre della serie A, ha accolto con entusiasmo la proposta dall'Associazione Apuania Onlus di patrocinare, promuovere e condividere, in occasione della 8° giornata di ritorno del campionato LBA, il "Basket Blue Day... un canestro per l'autismo". Dinamo e Fondazione Dinamo, da sempre sensibili a questa tematica e attivi nel territorio, hanno accolto con entusiasmo l'iniziativa: domani sera, in vista della sfida con la Pallacanestro Varese, ci saranno i ragazzi e le famiglie dell'Angsa Sassari Onlus.