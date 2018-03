Il festival del Mirtò 2018 approda in Costa Smeralda

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

nella speldida cornice di Porto Cervo nel cuore della Costa Smeralda. A Porto Cervo ci saranno tutti i preziosi amici di Mirtò: dall'artigianato all'enogastronomia e alla cosmesi, dal Consorzio del Vermentino DOCG, alla moda Made in Sardinia fino ai gioghi del passato, alla produzione di Mirto in tutte le sue forme , a Nuragica e ai produttori del Parco di Porto ContePer l'occasione saranno registrate anche due puntate del seguitissimo programma di Rete 4 condotto da Davide Mengacci " Ricette di Famiglia”. Il contesto elegante e raffinato che da sempre accompagna le scelte del Consorzio Costa Smeralda, si unirà all'elegante e costante cura dei dettagli che da anni contraddistingue il mondo Mirtò. Il Tour che prenderà il via dal cuore della Costa Smeralda, sarà utile per promuovere e far apprezzare il Festival del Mirto, che anche quest'anno, andrà in scena a Olbia dal 17 al 20 Agosto.