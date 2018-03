Scontro frontale tra due auto a La Maddalena

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L'episodio si è verificato poche ore fa sull'Isola quando uno dei conducenti avrebbe perso il controllo del mezzo andando in collisione con un'altro veicolo che procedeva in senso opposto. In azione gli uomini e i mezzi dei vigili del fuoco e i militari dell'Arma con gli operatori del 118 ad effettuare i primi soccorsi . I due feriti sono stati trasportati in ospedale. Per quanto riguarda le auto, una Fiat Punto e una Ford Ka, hanno registrato danni piuttosto ingenti nei rispetti frontali.