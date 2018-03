Mancata revisione sugli autobus da noleggio, maglia nera per Olbia-Tempio

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Secondo l’analisi di Facile.it su dati ufficiali del Ministero dei Trasporti, il 22,78% degli autobus per trasporto persone destinati a servizio di noleggio con conducente immatricolati in Sardegna non è in regola con la revisione. Si tratta, nello specifico, di 218 mezzi su un totale di 957 presenti nell’Archivio Nazionale dei Veicoli gestito dalla Motorizzazione; rientrano in questa categoria di veicoli, ad esempio, quelli utilizzati per le gite scolastiche degli alunni o per i tour turistici. A livello nazionale, la percentuale di quelli non in regola con la revisione è pari al 18,62%.In base ai calcoli di Facile.it, la provincia con la percentuale più alta di mezzi non revisionati è Carbonia-Iglesias (40,79%), quella con i valori più bassi Olbia-Tempio (9,44%).Di seguito la tabella con tutte le province della Regione ed il relativo numero di “autobus per trasporto di persone” destinati a “servizio di noleggio con conducente” non in regola con la revisione al 31/10/2017: