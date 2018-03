Pioggia di sanzioni a Olbia per la Ztl, aperto sportello per compilazione modello di autotutela

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Chi avesse bisogno di delucidazioni eaiuto nella compilazione e consigli gratuiti può presentarsi in via Lazio 75 dalle 15 alle 17.30 di martedì 27, in via Vittorio Veneto 114d e mercoledì 28 stessi orari.Il modello era stato proposto dalla Coalizione Civica e Democratica che aveva consigliato a tutti quei cittadini che avessero voluto presentare ricorso di procedere a comunicare con apposito modulo in Comune la propria intenzione. Ciò come spiegato dalla coalizione consentirebbe in caso di vittoria presso il giudice di Pace di non pagare le spese legali e dunque di beneficiare dell'effettivo annullamento della sanzione. Ricordiamo che a Olbia si è verificato un caso piuttosto insolito con l'attivazione della Ztl. Più di 35mila sanzioni e ancora oggi, nonostante il clamore mediatico, si verificano accessi non autorizzati e dunque punibili.