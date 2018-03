Non si ferma all'alt della polizia a Olbia, inseguimento con l'elicottero dei carabinieri

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Ha bruciato il posto di blocco predisposto dal commissariato di Olbia per alcuni controlli stradali. Un uomo, ieri notte, a bordo della sua auto non appena ha visto la paletta degli agenti in via Vittorio Veneto invece di fermarsi ha accelerato ed è fuggito. Ne è scaturito un inseguimento. Nella zona stava sorvolando per alcune esercitazione l'elicottero dei carabinieri che avvisato dalla centrale ha raggiunto il fuggiasco.L'elicottero ha dato supporto alle auto della polizia che hanno potuto raggiungere il fuggiasco blocandolo e identificandolo.