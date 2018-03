Aeroporto di Olbia, riattivati i collegamenti estivi di Volotea: ecco le destinazioni

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Chi vorrà decollare alla volta di Milano Bergamo dovrà attendere il prossimo 26 maggio, data del volo inaugurale della nuova rotta. Questo si va ad aggiungere all’offerta da Olbia verso Venezia, Palermo, Bari e Genova.Sono ottimi i risultati totalizzati presso l’aeroporto olbiense dalla low cost che ha concluso positivamente il 2017, trasportando oltre 152.000 passeggeri, con un incremento dell’85% rispetto al 2016, e registrando un load factor dell’85%. Per il 2018, la compagnia scenderà in pista operando più di 1.600 voli pari ad un’offerta di oltre 223.100 biglietti.“Siamo felici di annunciare la ripresa dei collegamenti da Olbia - afferma Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Volotea in Italia -. Con i nostri voli sempre diretti, comodi e veloci, i cittadini sardi potranno raggiungere più agevolmente la penisola italiana, più precisamente Napoli e due importanti città del nord Italia, Torino e Verona. Inoltre, da aprile ricominceremo a collegare Olbia a Bordeaux, Nantes e Strasburgo, mete perfette per organizzare una vacanza all’insegna del buon vino, del cibo gourmet e della storia di questo Paese. E proprio per agevolare le trasferte da e per Olbia, quest’anno abbiamo anticipato l’avvio dei nostri collegamenti: puntiamo così a rafforzare il flusso di turisti incoming, facilitando gli spostamenti verso l’isola. Anche all’estero la Sardegna, con il suo splendido mare, è da sempre considerata la meta perfetta per l’estate e ci auguriamo quindi di vedere molti turisti francesi sulle spiagge della Costa Smeralda”.Per l’estate 2018 il bouquet di destinazioni raggiungibili direttamente da Olbia è ancora più ricco. Con Volotea, infatti, è possibile decollare da Olbia verso 8 mete italiane – Bari, Genova, Napoli, Palermo, Torino, Venezia, Verona e Milano Bergamo (novità estate 2018) - e 3 in Francia - Bordeaux, Nantes e Strasburgo.