Abbanoa avvia campagna di sostituzione contatori ad Arzachena

. E' la vita media di un contatore, in termini di corretta misurazione e di efficienza: oltre i dieci anni tende a sotto-registrare i consumi, con un valore di errore sempre crescente nel tempo, che si può stimare in circa il 10 per cento dei consumi giornalieri di un'utenza domestica.i (tranne per i casi dove il contatore è all'interno dell'abitazione e non è stato possibile contattare il cliente). Assieme alla campagna di sostituzione dei contatori saranno effettuate anche le letture. Gli operatori di Abbanoa sono muniti di tablet georeferenziati che consentono di caricare i dati direttamente nel sistema informatico ed eseguire la fotografia dei numeri indicati dai misuratori a garanzia dell'esattezza della lettura.gli operatori eseguiranno la rilevazione fotografica del contatore sostituito in modo da prevenire eventuali contestazioni.località turistica dove le utenze sono sparse in un territorio ampio e per parecchi mesi dell'anno è difficile accedere ai contatori all'interno delle proprietà private. Al posto delle verifiche porta a porta (operazione che richiedeva diversi giorni di attività con l'impiego di più addetti) un solo operatore passa per le vie con una macchina aziendale, seguendo un percorso definito per captare i segnali radio provenienti da contatori di ultima generazione capaci di tele-comunicare i consumi. I dati raccolti sono trasferiti direttamente nel sistema informatico dell'Azienda.