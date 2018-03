La Dinamo prepara la sfida di domani con Brindisi

OLBIA. I giganti sono pronti alla prossima sfida: domani alle 20.30 sarà alzata la palla a due del match con Brindisi, valido per la 9° giornata di ritorno del campionato LBA. Devecchi e compagni si preparano alla trasferta in Puglia: oggi la squadra raggiungerà Brindisi, da sempre campo speciale per i sassaresi. La rivalità con la New Basket affonda infatti le sue radici fin dai tempi della Legadue: la sfida di domani rappresenta per gli uomini di coach Federico Pasquini un importante banco di prova e di riscatto dopo il match di domenica scorsa perso in casa contro Varese. I padroni di casa sono invece in lotta per allontanarsi il più possibile dalla parte bassa della classifica e sfrutteranno al massimo il fattore campo per imporsi sugli isolani. Si attende, come sempre tra Sassari e Brindisi, una sfida accesa e carica di agonismo.

New Basket Brindisi. Brindisi si presenta al campionato 2017/2018 con diverse modifiche, a partire dal cambio di main sponsor che ha portato l’Happy Casa a dare il nome alla formazione e a quello in panchina. Dopo un anno con coach Meo Sacchetti alla guida, in Puglia è approdato a inizio stagione coach Sandro Dell’Agnello, assistito dall’ex biancoblu Massimo Maffezzoli e Gianluca Quarta. La panchina pugliese è cambiata in corsa portano Frank Vitucci al comando della pattuglia biancoazzurra. Il mercato estivo ha portato alla costruzione di un roster dinamico con il play Anthony Barber, la guardia-ala Scott Duggs, tiratore pericoloso, e Milenko Tepic, prodotto del Partizan e tipico giocatore di squadra. Nel settore lunghi è arrivata la coppia Brian Randle-Cady Lalanne: a queste pedine importanti si aggiunge una panchina ricca di italiani di talento e carisma a partire da Marco Giuri, Parrillo e Donzelli. Già a inizio stagione il club pugliese è tornato sul mercato per apportare alcune modifiche al roster: Brian Randle ha concluso la sua carriera a causa di un problema fisico, al suo posto a Brindisi è approdato Donte Smith che ha esordito nella sfida di andata al PalaSerradimigni. In cabina di regia la società del presidente Marino ha richiamato Nic Moore, visto lo scorso anno in maglia Brindisi e miglior tiratore da tre del campionato, mentre è stato rescisso il contratto con Barber. Gli ultimi due innesti sono arrivati tra febbraio e marzo nel settore lunghi: dalla Francia ha fatto rientro in Italia il lungo lituano Tau Lydeka, lo scorso anno a Sassari, mentre da Torino è arrivato Antonio Iannuzzi, già protagonista la scorsa stagione a Capo d’Orlando.

