Turno di riposo per l'Olbia che si allena con lo Stintino

OLBIA. Il turno di riposo imposto dal calendario ha propiziato per l’Olbia l’opportunità di effettuare un allenamento congiunto infrasettimanale con la compagine dello Stintino, squadra che milita nel campionato di Eccellenza.

Sotto un sole caldo mitigato da una leggera brezza, i bianchi hanno potuto così disputare una proficua sgambata contro un avversario di buon livello, tatticamente disciplinato e volenteroso di ben figurare. Il test, giocato su ritmi non elevati ma con discreto agonismo, è servito ai giocatori per ripassare geometrie e schemi di gioco e a mister Bernardo Mereu e al suo staff per misurare le risposte degli effettivi al lavoro settimanale.

La prima frazione, chiusasi a reti bianche, ha visto l’Olbia prodursi in un fraseggio volto alla ricerca del gioco in ampiezza, privilegiando le scorribande degli esterni Pinna e Cotali. Buone trame che hanno portato i bianchi a sfiorare la rete con le conclusioni di Silenzi e Biancu e le incursioni di Feola e Senesi. <span style="background-color: rgba(0, 0, 0, 0);">Nella ripresa l’Olbia trova la rete in avvio con una girata ravvicinata di Silenzi, sfiorando immediatamente dopo il raddoppio con una conclusione di Ragatzu, la traversa colpita da Feola e alcune fiammate di Choe. A metà della frazione, il positivo ingresso in campo di alcuni ragazzi della squadra Berretti che tengono egregiamente il campo al cospetto dell’esperto avversario guidato in panchina da Stefano Udassi.

Non hanno preso parte alla partitella Pennington, Vispo, Geroni, Pisano e Aresti. I Guardiani del Faro torneranno in campo ancora domattina per l’ultima seduta prima del rompete le righe pasquale. Il break terminerà martedì. Da quel momento testa e carica di adrenalina per la partitissima con il Livorno.

TABELLINO

OLBIA: Van der Want, Pinna, Dametto (75’ Patta), Iotti (46’ Vasco Oliveira), Cotali (46’ Delvecchio), Vallocchia (60’ Gungui), Muroni (46’ Murgia), Feola (65’ Melgari), Biancu (46’ Choe), Senesi (46’ Ragatzu), Silenzi (65’ Mossa). All.: Bernardo Mereu

STINTINO: Sechi, Viale, Sini, Carrucciu (dal 27’ Sias), Manunta, Del Rio, Gianni, Cardone, Cherchi, Carboni, Ferreira. All.: Stefano Udassi

MARCATORE: 48' Silenzi