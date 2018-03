Sequestrate Arselle non depurate e pesce scaduto a Olbia, sanzioni da 11mila euro della Capitaneria

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

, ha effettuato una serie di controlli sulla filiera della pesca in vista delle imminenti festività Pasquali e del previsto inizio dell’attività turistica stagionale sulle coste del nord Sardegna.Nel corso delle verifiche effettuate sono stati posti sotto sequestro, presso pescherie e ristoranti di Olbia, Nuoro e Orosei, circa 120 chilogrammi di prodotto ittico, tra i quali 28 chili di Arselle non depurate, ed elevate sanzioni per un totale di 11mila euro.Le irregolarità riscontrate hanno riguardato carenze sulla tracciabilità e detenzione di prodotto ittico ai fini della commercializzazione ben oltre la data di scadenza indicata.Il personale della Guardia Costiera di Olbia, congiuntamente a personale medico veterinario della locale ASSL, ha inoltre sorpreso e sanzionato un operatore commerciale che utilizzava come piattaforma di deposito e smistamento di prodotti ittici un locale privo delle prescritte autorizzazioni sanitarie e comunali.Le attività poste in essere, inquadrate in una più ampia serie di controlli ambientali e sulla filiera ittica svolti quotidianamente dal personale della Direzione Marittima di Olbia e dagli Uffici dipendenti, proseguiranno nelle prossime settimane per la tutela della salute pubblica e della fauna marina, vigilando sulla corretta applicazione della normativa in materia di pesca al fine di reprimere eventuali altre attività illecite.