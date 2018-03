Convocato il consiglio comunale per il 4 aprile prossimo a Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il presidente del consiglio comunale Giampiero Mura ha dato comunicazione di convocazione di consiglio comunale a Olbia, programmato per mercoledì 4 aprile alle 16 presso l'aula consiliare di Poltu Quadu. Tra i punti all'ordine del giorno la sostituzione di alcuni componenti delle commissioni consiliari, un'interrogazione in merito alle strutture dehors di via Acquedotto, una mozione relativa al reinserimento della testata Olbia.it nella mailing list comunale, una mozione in merito al consiglio comunale Ztl, la ratifica di delibera in merito al bilancio.