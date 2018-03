Tari 2018 a Olbia, pagamento in due rate con tarriffe invariate

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

«Anche per il 2018, sarà possibile pagare la tassa sui rifiuti in due tranche. Le tariffe restano invariate rispetto allo scorso anno» così commenta la recente delibera approvata dalla giunta l’Assessore al Bilancio Michele Fiori.La TARI potrà essere pagata in un’unica soluzione oppure in due soluzioni, la prima a Settembre e la seconda a Dicembre. L’amministrazione va in questo modo incontro ai cittadini, evitando loro di pagare l’imposta in tre volte visto che, in quel caso, la prima scadenza sarebbe stata a Luglio.