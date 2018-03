Ultimati i lavori nelle gallerie della statale 131 Carlo Felice

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Anas comunica che sulla strada statale 131 “Carlo Felice”, in direzione Sassari, sono stati completati nei tempi previsti e annunciati i lavori di manutenzione nelle gallerie Chighizzu I e Chighizzu II (tra il km 205,250 e il km 207,450), nel territorio comunale di Sassari.L’intervento, che ha riguardato il risanamento superficiale degli imbocchi delle gallerie, fa parte dei lavori di manutenzione programmata, riguardanti in particolare le opere d’arte e le gallerie, che Anas realizzerà nel corso dell’anno su tutta la rete stradale di competenza. Tra i vari interventi sono previsti inoltre il rifacimento delle pavimentazioni, l’adeguamento delle barriere di sicurezza, gli impianti tecnologici e il rinnovo della segnaletica verticale al fine di garantire un notevole ammodernamento e miglioramento della sicurezza delle infrastrutture viarie gestite.Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.