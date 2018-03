Diramata allerta meteo per vento e mareggiate fino alle 15 di domenica a Olbia e in Gallura

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Sono state appena diramate le allerte per le condizioni metereologiche avverse per vento e mareggiate. A comunicare l'allerta la protezione civile regionale viste le carte meteo. Nella giornata di domani, sabato 31, sono previsti vendi dai quadrati occidentali con intensità fino ai quaranta nodi, circa 80 chilometri orari. La situazione del moto ondoso andrà ad incrementarsi nel corso della serata raggiungendo i tre metri d'altezza. Prevista anche una copertura nuvolosa con sporadiche precipitazioni piovose e temperature fino intorno ai dodici gradi.il vento aumenterà ancora con un ponente che sferzerà le coste galluresi fino a 45 nodi di vento. Le onde raggiungeranno un'altezza che potrà superare i quattro metri. Per quanto riguarda le temperature assisteremo ad un incremento sostanziale fino ai 14 gradi con un sole che dovrebbe riempire tutte le ore di luce., lascerà spazio ad un ulteriore incremento di temperature, fino ai 18 gradi e i venti forti del week end lasceranno spazio ad una debole rotazione verso i quadranti da sud.