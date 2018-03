Sardinia Tourism Call2Action, al via il primo dei sette appuntamenti in aeroporto a Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

È il primo di sette appuntamenti di Sardinia Tourism Call2Action, piano innovativo di incontri di approfondimento professionale e confronto interattivo rivolti a operatori turistici e amministratori locali, attivato dalla Geasar, società di gestione dell’aeroporto gallurese, e sostenuti dall’assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio nell’ambito del Piano di promozione e comunicazione attraverso il sistema aeroportuale sardo. Si tratta di una sorta di ‘chiamata a raccolta’ per tutti gli stakeholder del mondo turistico regionale, occasione per interfacciarsi con prestigiose personalità di settore, aggiornare competenze e conoscenze, sviluppare un’offerta consapevole, competitiva e attenta a dinamiche e tendenze dei mercati nazionali e internazionali.Le giornate del 4 e 5 aprile saranno aperte dagli interventi dell’assessora Barbara Argiolas, dei rappresentanti della Geasar e di Joseph Ejarque, esperto di destination management e marketing, coordinatore scientifico del progetto.Seguirà un tavolo tecnico e un question time, nei quali saranno analizzate le dinamiche di scelta e acquisto della domanda francese. Appuntamento clou è lo svolgimento del primo modulo di management turistico PDPiT (Professional Development Program in Tourism), presentato da Cristina Galgano del Gruppo Galgano, in collaborazione con la società di formazione SpS. Si discuterà di come “accrescere la qualità della customer experience per creare valore e sviluppo prodotto-servizio”.alla strutturazione di un’offerta attrattiva e autentica, dall’accoglienza nei borghi alla promozione del prodotto tematico, dall’individuazione del modello nazionale di settore più adeguato per la Sardegna ai casi di successo in regionali, nazionali ed europei., sarà dedicato a un educational tour per operatori, esperti e media: l’itinerario si articolerà tra Baronìa e Barbagia, a Galtellì, Mamoiada e Orgosolo.Restano ancora pochi posti per le iscrizioni https://www.geasar.it, ma per gli interessati che non potranno essere a Olbia sarà possibile seguire gli eventi in streaming sulle pagine Facebook e Twitter dedicate di @SardiniatourismC2A e di @VisitSardinia, con l’hashtag #sardiniatourismC2A. Tutti gli eventi saranno in seguito visionabili sul canale Youtube e tramite gli atti riportati su un e-book per ciascun tematismo discusso da aprile a novembre 2018.“Il turismo nei borghi è un tassello fondamentale del nuovo modello di sviluppo regionale basato su sostenibilità ambientale, economica e sociale, nonché su tutela e riproposizione in chiave innovativa delle ricchezze materiali e immateriali dei piccoli centri"- dichiara l’Assessora regionale al Turismo, Barbara Argiolas, che sarà presente nelle due importanti giornate formative insieme alla Geasar, promotore e coordinatore di tutto il progetto “Sardinia Tourism Call2Action”.