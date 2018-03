Censiti 400 alberi monumentali in Sardegna, dodici si trovano a Tempio Pausania

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

I rimanenti 115 alberi sono attualmente in fase di approvazione dal Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del ministero e prossimi alla pubblicazione. Intanto, il 5 aprile i funzionari regionali del Corpo forestale sono impegnati a Roma per definire al ministero delle Politiche agricole e forestali in una riunione di coordinamento sui temi delle autorizzazioni alla potatura e al taglio degli alberi monumentali, alla predisposizione di linee guida di gestione e alla realizzazione e apposizione della cartellonistica."Il Corpo forestale ha svolto un lavoro importante che arricchisce il pregio del nostro patrimonio boschivo censendo alberi di alto valore biologico ed ecologico", afferma l'assessora regionale della Difesa dell'ambiente Donatella Spano, che aggiunge: "Grazie al censimento abbiamo a disposizione un elenco verde della Sardegna e presto la cartellonistica verrà posizionata vicino agli alberi censiti per narrare gli aspetti botanici ma anche quelli culturali del territorio in cui sono inseriti". L’Elenco degli alberi monumentali d’Italia è stato realizzato ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 10, con il relativo decreto ministeriale attuativo del 23 ottobre 2014. La Giunta Pigliaru, con una delibera del febbraio 2015, ha formulato un atto d’indirizzo interpretativo e applicativo della normativa nazionale in cui i compiti attribuiti a Regioni e al Corpo forestale dello Stato sono stati affidati nell'Isola alla competenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna. Nella delibera previsto inoltre il supporto del personale del Corpo ai comuni sardi interessati al censimento degli alberi monumentali.A questo link una mappa interattiva su SardegnaMappe:http://www.sardegnageoportale.it/webgis2/sardegnamappe/…