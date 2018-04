Cade da una scala e muore a La Maddalena

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

ma la tragica scoperta è stata fatta ieri, quando un parente del 55enne è andato a cercarlo preoccupato per non averlo visto domenica.A quel punto è stato lanciato l'allarme e sono arrivati gli operatori del 118 e i militari dell'Arma. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'uomo, nella caduta dall'alto, è probabilmente morto sul colpo per un violento trauma cranico.Il 55enne stava probabilmente svolgendo alcuni lavori proprio all'interno del suo locale, adibito a deposito di attrezzi, e perdendo l'equilibrio dalla scala ècaduto rovinosamente sul pavimento sbattendo la testa. I carabinieri hanno comunque informato la procura di Tempio Pausania dell'accaduto.