Nuovo calendario per la raccolta rifiuti a Calangianus, ecco le indicazioni del Comune

L'Amministrazione del Comune di Calangianus, avvisa la cittadinanza che è disponibile il nuovo calendario della raccolta dei rifiuti relativo al Servizio di Igiene Urbana in forma associata per il periodo Aprile-Agosto 2018.Si fa presente, come comunicato dall'Unione dei Comuni Alta Gallura, che il calendario in formato cartaceo sarà disponibile a breve, non appena saranno concluse le operazioni di stampa.Al momento è possibile scaricare il pdf dal sito del Comune di Calanginus, al seguente link: