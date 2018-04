Percorsi ciclo-pedonali a Olbia, approvato schema convenzione Comune-Regione

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha ripartito tra le Regioni un importo destinato alla realizzazione di un programma di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari ciclabili e pedonali. L’amministrazione olbiese ha approvato lo schema di convenzione che verrà sottoscritto in questi giorni con la Regione Sardegna per la realizzazione dei percorsi.«Ringraziamo la Regione per aver proposto al Ministero di inserire il Comune di Olbia nel programma di interventi per la realizzazione del percorso ciclopedonale “Ponte di Ferro – Aeroporto Olbia Costa Smeralda e diramazione Via Macerata”. Ad Olbia è stato assegnato l’intero importo destinato alla Regione Sardegna, ovvero 313.649 euro. Un contributo importante che va ad inserirsi in un contesto più ampio che riguarda anche le piste ciclabili previste nell’Iti e nei progetti del Cipnes. L’obiettivo, anche attraverso il dialogo interistituzionale, è quello di creare una rete che permetterà di attraversare Olbia in bicicletta ed in tutta sicurezza» afferma il Sindaco Settimo Nizzi.Nella fattispecie, il tratto interessato da questo finanziamento parte da via Macerata per procedere verso il Teatro Michelucci. L’iter per la realizzazione prevede il completamento delle procedure espropriative, l’approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica del progetto e le aggiudicazioni definitive degli affidamenti. La pista ciclabile sarà ultimata l’anno venturo.