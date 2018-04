L'Anas chiude strada per Loiri senza preavviso, Meloni (Pd): "Atto vergognoso, si riapra subito"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il consigliere regionale, Giuseppe Meloni, ha annunciato che chiederà l'immediata riapertura all'Anas. Ecco le parole di Meloni che ha affidato alla sua pagina facebook le sue dichiarazioni n merito:"Stamattina con un atto di imperio, senza la minima consultazione con gli enti locali interessati, l'ANAS ha chiuso al traffico la bretella di collegamento tra la sp 24 e la ss 131 dcn in Loc. Vena Fiorita, in territorio comunale di Olbia.Si tratta, tra l'altro, di un tratto di strada di fondamentale importanza perché collega i paesi di Loiri, Padru e Berchiddeddu (ma in generale tutto il traffico che arriva da Goceano, Buddusó e Alà dei Sardi) verso la città di Olbia. In particolare permette ai mezzi di soccorso di arrivare nel modo più agevole e veloce all'ospedale Giovanni Paolo II^.Si tratta di un atto unilaterale vergognoso, per di più fatto nel momento in cui l'Assessorato regionale dei lavori pubblici sta lavorando, anche su mio costante impulso, ad una rimodulazione di stanziamenti cosiddetti APQ per FINANZIARE UNO SVINCOLO VERO a VENA FIORITA.Già da stamattina chiederò che l'Anas riapra al traffico quella fondamentale bretella e che tale rimanga fino all'inizio dei lavori per lo svincolo vero.Se, come parrebbe, i motivi della chiusura dovessero essere legati alla sicurezza della circolazione sulla 131 dcn, allora chiederò che venga verificata la regolarità e la sicurezza di tutti gli svincoli che sono disseminati lungo quell'arteria stradale e su tutte le strade a 4corsie dell'intera Sardegna!!".