Nuova condotta idrica a Luras, lavori in corso

, che alimenta il centro abitato. Le vecchie tubature, ormai corrose e soggette a numerose perdite, passavano in terreni privati a una profondità di cinque metri: una situazione che rendeva particolarmente difficile effettuare gli interventi di riparazione ogni qual volta si verificava una rottura.Successivamente sono iniziati i lavori veri e proprio di realizzazione del nuovo tracciato. Le nuove tubature sono state realizzate in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore resistenza, con un diametro di 150 millimetri. Complessivamente sono stati realizzati 320 metri di nuova rete idrica con un investimento di quasi 60mila euro: fondi che Abbanoa ha inserite nel programma della manutenzioni trimestrali che riguarda proprio interventi di sostituzione di interi tratti di rete ormai non più adatti a garantire un servizio efficiente.è quindi uno dei Comuni interessati dall'affidamento dei "servizi tecnici specialistici per l'ingegnerizzazione delle reti". Progetto e metodologia di lavoro che punta proprio a invertire il paradigma: non soltanto sostituzione di tratti di rete ma "efficientamento" delle reti esistenti, da rendere "intelligenti" adottando tecnologia e strumenti evoluti.soprattutto nelle ore notturne quando i consumi delle utenze sono minimi, consente di individuare anche le dispersioni nelle reti che spesso non emergono direttamente in superficie (a questo scopo vengono utilizzati anche sistemi di rilevazione acustica e gas traccianti). Ma è nella fase di "diagnosi" che si definiscono meglio le criticità e le cause con le ipotesi di soluzione. La "prognosi" consiste invece nella scelta, tra le decine di combinazioni di soluzioni possibili, di quella più idonea in termini di efficienza, efficacia, economicità e stabilità.