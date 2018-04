Il sistema camerale del Nord Sardegna punta sull'economia del mare, ecco i voucher per le imprese

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

In questo scenario si colloca l’attività condotta da Promocamera - Azienda Speciale della Camera di Commercio del Nord Sardegna – che, con la collaborazione di Assonautica Nord Sardegna, si impegna a promuovere e sviluppare il Progetto comunitario Bluconnect, presentato ieri mattina e finanziato nell'ambito del Programma interregionale Italia-Francia.. L’interesse, largamente condiviso da tutti i partner del progetto, in particolare da Promocamera per la Sardegna, è proprio quello di rafforzare il tessuto imprenditoriale delle micro piccole e medie imprese nell’ambito di tre settori d’attività portuale: Nautica da diporto e Yachting, Logistica, Crociere e Traghetti.Il progetto è articolato in due fasi temporali: La prima fase, conclusa nel dicembre 2017, è stata di rilevazione e analisi dei dati con costruzione dell’osservatorio dell’economia marittima transfrontaliera. Attraverso l’elaborazione delle informazioni pervenute si è definito il perimetro delle imprese attive nel settore della portualità e della logistica all’interno di un Rapporto Regionale sulla nautica. Ad oggi Promocamera ha elaborato il Rapporto sulla Sardegna con dati socio-economici aggregati espressi da 79 infrastrutture portuali. Inoltre, l’Azienda Speciale della Camera di Commercio del Nord Sardegna, grazie al coinvolgimento di esperti in gruppi di lavoro transfrontalieri, ha potuto tracciare, in sinergia con i partner del Progetto, un piano d’azione che indentifica le sfide per i tre settori d’attività portuale.La seconda fase, definita di “crescita e consolidamento” - attualmente in corso di realizzazione - è volta al sostegno diretto alle Piccole e Medie Imprese attive nei settori dell’economia del mare, con l’erogazione di voucher, ossia contributi finanziari, a copertura di costi relativi a piani di crescita e di sviluppo a medio e lungo termine.Questa fase è articolata in due importanti azioni, la prima, mira a costruire una rete di organismi di accompagnamento (professionisti, consulenti e esperti) per il sostegno delle micro, piccole e medie imprese del settore negli ambiti delle sfide individuate per i tre settori d’attività portuale.La seconda azione si concretizzerà nell’assegnazione di un aiuto finanziario sotto forma di voucher per l’innovazione che consentirà a ciascuna delle imprese selezionate di finanziare servizi di consulenza destinati allo sviluppo di soluzioni innovative per la crescita dell’azienda (business plan e business model, trasferimento tecnologico, nuovi strumenti di marketing, espansione e accrescimento sui mercati esteri, ecc.)Nel corso della riunione partecipativa del 4 aprile 2018, aperta a tutti gli operatori economici e gli interessati del settore nautico, oltre ad illustrare il “Voucher per le imprese sarde dell’economia blu”, si è data evidenza al “Rapporto Regionale sui dati socio-economici della Sardegna” sulle attività portuali, conferendo particolare risalto alle sfide e opportunità identificate dai Gruppi di lavoro costituiti nell’ambito del Progetto comunitario.Il Presidente della Camera di Commercio del Nord Sardegna, Gavino Sini, sottolinea il grande lavoro svolto dal Sistema camerale del Nord Sardegna (Camera di Commercio e propria Azienda Speciale Promocamera), impegnato da anni nel perseguire con grande convinzione e caparbietà l’obiettivo di rafforzare il potenziale di innovazione delle imprese locali, sostenendole attraverso l’erogazione di servizi di supporto e assistenza ad alto valore aggiunto. Alle significative risorse, che annualmente la Camera di Commercio del Nord Sardegna mette a disposizione della promozione economica di imprese e territorio, si aggiungono preziose risorse che il Sistema camerale è capace di acquisire dalla Programmazione comunitaria 2014-2020, attraverso proposte progettuali di particolare rilevanza strategica, finalizzate ad assicurare lo sviluppo e l’innovazione del sistema economico locale.