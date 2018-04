Sabato sfida casalinga con il Livorno per l'Olbia Calcio, ecco i precedenti

OLBIA. Fioccano i pareggi, specie quelli a reti inviolate. Non che la sfida sia annoverabile tra quelle morbide, tutt’altro. Perché quando a sfidarsi sono Olbia e Livorno, due città che si guardano ai rispettivi orizzonti del mare, il Tirreno, forti e orgogliose delle proprie tradizioni marittime, la battaglia, calcistica beninteso, si accende e colora di scintille.

E allora, con il bianco da una parte e l’amaranto dall’altra, lo storico dei precedenti appuntamenti al “Nespoli” tra le due rivali portuali restituisce un’immagine di perfetta parità. Un equilibrio restituito con merito ai bianchi il <a href="http://www.olbiacalcio.com/news/ultimissime/257/miceli-gol-goduria-al-nespoli" class="targetBlank">25 settembre 2016, quando alla sesta giornata di campionato, a coronamento di una prova tecnica, tattica e agonistica da giù il cappello, l’Olbia sferzò il Livorno, vincendone la resistenza con un’incursione aerea di Miceli: 1-0 e corazzata imbarcata in banchina con vistose ammaccature.

Quello dello scorso campionato fu il secondo successo olbiese della serie. Il primo, datato 21 aprile 1974, arrivò in una stagione a dire il vero poco gloriosa e coincisa con la retrocessione dalla Serie C. A firmare la vittoria furono Petta e Becatti, mentre i labronici timbrarono il gol del momentaneo pari con Luteriani. L’urrà biancolbiese vendicò di fatto il sacco subito al primissimo incontro registrato tra le due compagini e risalente alla stagione precedente, quando fu Zanardello a decidere il confronto in favore degli ospiti.

Con il pronto e immediato ritorno dei bianchi in Serie C e un “Nespoli” rifattosi a nuovo con il manto erboso in sostituzione della superficie terrosa, arrivarono nelle stagioni 1975/76 e 1976/77 due pareggi a occhiali, mentre l’anno dell’abbandono alla terza serie, quello del campionato 77/78, il Livorno strappò il secondo e ultimo successo vincendo il confronto per 2-1. Al gol di Quaresima in avvio rispose in chiusura di frazione Domenghini, ma in apertura di ripresa Vitulano siglò la rete della vittoria livornese.

Le due squadre tornarono a incrociarsi nei campionati di Serie C2 tra metà anni Ottanta e inizio anni Novanta. Un Livorno destinato a vincere il torneo da imbattuto, il 16 ottobre 1983 venne fermato sul pareggio (0-0) dall’Olbia allenata da Roberto Franzon, mentre nell’anno solare 1990 si registrarono due incontri. Il primo, l’11 febbraio, si decise con il botta e risposta a stretto giro di posta tra Fermanelli (61’) e Allegri (64’), la sgusciante "acciuga" che si apprestava a conquistare ribalte più prestigiose e oggi tecnico più titolato in Italia. Il secondo, invece, datato 4 novembre, coincise con il quarto pareggio a reti bianche.

Fu l’ultimo appuntamento tra bianchi e amaranto, prima della citata in esergo vittoria della rinascita olbiese in Serie C. Un successo storico, contro uno dei Livorno più forti mai affrontati. A distanza di una stagione storia e rapporti di forza, sulla carta, non sembrano essere mutati. E nemmeno la voglia di vincere dei Guardiani del Faro, chiamati a concedere, al proprio pubblico, un favoloso bis. 

I PRECEDENTI AL "NESPOLI"

Serie C 1972/73

Olbia-Livorno 0-1 - 77’ Zanardello

Serie C 1973/74

<span style="background-color: rgba(0, 0, 0, 0);">Olbia-Livorno 2-1 - 50’ Petta, 55’ Luteriani (L), 85’ Beccati

Serie C 1975/76

Olbia-Livorno 0-0

Serie C 1976/77

Olbia-Livorno 0-0

Serie C 1977/78

Olbia-Livorno 1-2 - 7’ Quaresima, 37’ Domenghini (O), 50’ Vitulano

Serie C2 1983/84

<span style="background-color: rgba(0, 0, 0, 0);">Olbia-Livorno 0-0

Serie C2 1989/90

Olbia-Livorno 1-1 - 61’ Fermanelli, 64’ Allegri (L)

Serie C2 1990/91

Olbia-Livorno 0-0

Serie C 2016/17

Olbia-Livorno 1-0 - 88’ Miceli

IL TABELLINO DELL'ULTIMA VITTORIA BIANCA

<span style="background-color: rgba(0, 0, 0, 0);">Olbia-Livorno 1-0 | 6ª giornata | 25 settembre 2016

OLBIA: Montaperto, Pinna, Dametto, Miceli, Cotali, Muroni, Geroni, Piredda (75' Tetteh), Cossu (92' Auriemma), Capello (62' Ragatzu), Kouko. A disp.: Deiana F., Van Der Want, Pisano, Murgia, Russu, Scanu, Senesi, Quaranta. All.: Michele Mignani.

LIVORNO: Mazzoni, Toninelli (20' Rossini), Gasbarro, Luci, Lambrughi, Ferchichi, Maritato, Morelli, Borghese (89' Murilo), Venitucci, Giandonato (72' Marchi). A disp.: Falcone, Borghese, Bergvold, Gemmi, Dell'Agnello, Folegnani. All.: Claudio Foscarini.

ARBITRO: Signor Meleleo coadiuvato dagli assistenti Zingrillo e Moro.

MARCATORI: 88' Miceli

AMMONITI: Giandonato, Piredda, Borghese, Cossu

NOTE: Recupero 1' pt, 4' st. Spettatori 1650