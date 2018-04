Parte da Olbia il progetto "A Chent'Annos in Salude", ecco i dettagli

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) Sezione Sardegna, in collaborazione con l’Assessorato Regionale alla Sanità, ha dato avvio al progetto “A Chent’Annos in Salude”.Il progetto, che partirà nel mese di aprile e durerà sino a giugno, offre la possibilità a tutti coloro che hanno superato i 65 anni di età di dedicare sino a tre ore al giorno, opportunamente assistiti, allo svolgimento di attività fisica.Su segnalazione del C.O.N.I., la Città di Olbia ha affidato il meritevole progetto all’Associazione “Performa Academy A.s.d.”, che accoglierà gli ultrasessantacinquenni presso il centro didattico-formativo STAGE ONE, in via G.D’Annuzio 1\A, di fronte al Parco Fausto Noce. Nell’isola dei centenari questo progetto, fortemente voluto dal C.O.N.I. Sardegna in piena sinergia con la Direzione nazionale, assume particolare valore e significato.Insieme alle altre componenti cui la scienza attribuisce il merito del benessere e della longevità, è infatti ormai indiscutibile come lo svolgimento di attività fisica sia un fattore determinante per combattere la sedentarietà, capace di innescare molte pericolose patologie, in particolare nell’età matura. Lo svolgimento di un ragionevole esercizio fisico, invece, migliora l’efficienza cardiorespiratoria, la forza, la resistenza muscolare, la coordinazione motoria, l’equilibrio e la massa ossea, offrendo vantaggi concreti sul complessivo equilibrio psico-fisico.Obiettivi come la flessibilità motoria, la resistenza, il dimagrimento razionale, il mantenimento del peso ideale, tutti fattori di diminuzione del rischio di mortalità, sono il cuore di questo programma. La partecipazione a questo genere di corsi ed il raggiungimento, anche solo parziale degli obiettivi personalizzati, contribuisce inoltre all’innalzamento dell’autostima personale e favorisce la socializzazione, altri importanti fattori indiretti di miglioramento della salute degli individui.I benefici dell’attività motoria in età avanzata sono stati scientificamente dimostrati dagli ideatori del progetto che hanno pubblicato gli esiti delle loro ricerche, condotte in collaboraizone con l’Università di Cagliari, su prestigiose riviste scientifiche e la loro iniziativa è stata ritenuta meritevole di essere inserita tra i progetti di interesse dell’area sport e salute del C.O.N.I. nazionale. E’ infatti allo studio un progetto capillare di diffusione nazionale le cui linee guida prenderanno spunto dall’iniziativa isolana, che prevedono una rigorosa e corretta prescrizione dell’attività fisica, supervisionata attraverso una stretta collaborazione fra medici di famiglia, medici dello sport, Università, Aziende sanitarie e laureati in scienze motorie.Lo svolgimento dei programmi di lavoro personalizzati verrà seguito esclusivamente da personale laureato in Scienze Motorie nel rispetto dei protocolli scientifici internazionali. I programmi contemplano sia attività aerobiche (Allenamento Cardiorespiratorio) che anaerobiche (Allenamento di Forza e Resistenza) oltre che esercizi di coordinazione motoria, mobilità, equilibrio, allungamento muscolare e ginnastica respiratoria. Per informazioni contattare direttamente la struttura in via Gabriele d’Annunzio\A (sopra Alcatraz) o telefonare al 0789 1780184 o 3664729105