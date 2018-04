Tamponamento a catena sulla sopraelavata per Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Incidente ieri sera sulla sopraelevata verso Olbia. Tre le auto coinvolte. Sembrerebbe che il conducente di una utilitaria Honda non sia riuscito a frenare in tempo e abbia impattato violentemnte contro l'auto ferma per il semaforo rosso del senso alternato e a sua volta avrebbe tamponato una Bmw X3. L'epsisodio si è verificato intorno alle 21.15. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma dei Carabinieri e gli agenti della polizia stradale che hanno garantito il regolare flusso del traffico.I veicoli sono stati rimossi e intorno alle 23 la circolazione è ritornata alla normalità. Non si sono registrati feriti, ma solo qualche accertamento in ospedale.