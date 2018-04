Stagione agonistica ciclismo, domenica la Coppa Domenico Dentoni

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Così come avviene da oltre trent’anni sarà la S.C. Terranova ad aprire con due delle sue “classiche” : la “53^ Coppa Domenico Dentoni” per le categorie “Allievi/Juniores” con partenza alle ore 9,30, e la “30^ Coppa Tipografia La Nebiolina” per la categoria “Esordienti” con partenza alle ore 16,00.La prima manifestazione si articolerà in due giri del percorso per un totale di 60 chilometri., mentre nella seconda si gareggerà in una sola tornata per un totale di 30 chilometri.Alle due corse si presenteranno i migliori ciclisti isolani, sempre desiderosi di mettersi in luce in quelle che sono diventate ormai le “classiche” più longeve del nostro movimento ciclistico.Nella prima manifestazione la “Terranova-Fancello Cicli” sarà rappresentata in forze tra gli Allievi (guidati dal D.S. Giovanni Usai) con Lorenzo Mura, Andrea Orrù, già protagonisti lo scorso, e Mauro De Vita, Andrea Marsiglio, Gabriel Gaio, Paolo Farina, Alessio Piga e Mirko Apeddu all’esordio nella categoria.Anche tra gli “Esordienti 2° Anno” (sempre allenati da Giovanni Usai) la “Terranova-Fancello Cicli” ripone molte speranze su Andrea Andrea Mele e Edoardo Asara, mentre tra i “1° Anno” saranno alla loro prima gara nella categoria Gabriele Usai, Alessio Piredda, Elia Ennas, Antonello Mazzone e Daniele Isaia, dopo le belle prestazioni ottenute tra i “Giovanissimi” dello scorso annoCome ogni anno si attende un gran pubblico di appassionati lungo il suggestivo e panoramico percorso.