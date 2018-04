Nuovo presidio di protezione civile nell'ex tribunale di Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il Comune di Olbia, attraverso un contratto di concessione amministrativa, ha ceduto alcuni locali dell’Ex Tribunale alla Protezione Civile Regionale.«Abbiamo accolto subito con entusiasmo l’iniziativa, data l’importanza di avere un utile presidio di protezione civile in ambito cittadino. – afferma il Sindaco di Olbia Settimo Nizzi – L’iniziativa è in linea con uno degli obiettivi di questo mandato amministrativo, ovvero quello di riportare Olbia a riconquistare un ruolo centrale e strategico nel territorio, volto ad offrire servizi alla popolazione di area vasta anche attraverso l’apertura di uffici periferici della Regione e dello Stato.Gli uffici regionali di Protezione Civile in città renderanno i contatti tra le Associazioni di volontariato e la Regione più immediati, favorendo la comunicazione anche in momenti particolari, proprio quando l’immediatezza in quanto a passaggio di informazioni e, quindi, di intervento, sono fondamentali.Lo schema di concessione prevede che i locali siano ceduti in comodato d’uso gratuito per 5 anni rinnovabili.