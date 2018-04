Il M5S sull'imposta di soggiorno a Olbia: "Modifiche senza confronto con gli operatori del settore"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il movimento Cinque Stelle olbiese lamenta ancora una volta il mancato confronto dell'amministrazione comunale con gli operatori del settore in merito ad importanti decisioni sull'imposta di soggiorno. I tre emendamenti presentati dai consiglieri comunali Maria Teresa Piccinnu e Roberto Ferinaio sono stati rigettati nell'adunanza consiliare di giovedì. Pubblichiamo nella sua forma integrale la nota del M5S."Niente da fare per le proposte del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale: bocciati i 3 emendamenti all'imposta di soggiorno, modificata ancora una volta senza il confronto con gli operatori del settore. Falso quanto dichiarato ieri in Consiglio comunale e agli atti della proposta di modifica del regolamento: "recependo anche le indicazioni degli albergatori". Ciò non è stato fatto. I consiglieri comunali Maria Teresa Piccinnu e Roberto Ferinaio si sono sostituiti all'Amministrazione andando a conoscere il parere di alcuni albergatori riguardo l'imposta e le nuove norme che la riguardano. Da questo confronto è emersa l'esigenza di presentare tre emendamenti che sono stati depositati in Consiglio Comunale. Per l'ennesima volta l'Amministrazione è stata sorda e ha bocciato le proposte rinviando il problema. Le migliorie erano tese a parificare l'imposizione tra privati e albergatori, semplificare le procedure burocratiche di comunicazione dei dati al Comune, evitare che l'imposta non versata dai clienti che si rifiutano cada sulle spalle delle strutture ricettive. Nessuna motivazione nel merito della bocciatura degli emendamenti, ma solo un generico rinvio a nuovi regolamenti. L'opposizione costruttiva del Movimento 5 Stelle si scontra con la totale chiusura politica di una maggioranza arroccata su se stessa".