Domenica a Olbia la remata "Vogando per l'autismo"

E insieme all’associazione Sensibilmente onlus darà vita a una grande Remata celeste. I bambini delle scuole medie della 'Remata juniores' a bordo dei gozzi nazionali, i ragazzi delle superiori della 'Remata della gioventù' e gli adulti del 'Circuito dei mestieri' e del 'Circuito delle stagioni' sui tradizionali palischermi di legno, faranno dello sport sul mare lo strumento per unire la città su questo tema.Porto San Paolo e Golfo Aranci appartenenti a quattro generazioni si ritroverà nella sede di viale Isola Bianca per dare vita alla seconda edizione di “Vogando per l'autismo’. Venticinque squadre tra bambini, studenti e adulti saranno impegnati in un percorso di 240 metri con una sola virata nella darsena della Lega. Un appuntamento sportivo in cui lo spettacolo è garantito. Perché a spingere ancora di più i remi dei vogatori non ci saranno solo la forza e la tecnica, ma l’altissimo valore sociale di questa manifestazione. Una bellissima festa che lo scorso anno richiamò centinaia di persone.Panino con salsiccia grigliata al momento e bibita a 5 euro. Saranno anche offerti dolci e fette di torte. L’ intero ricavato sarà devoluto ai volontari di Sensibilmente.