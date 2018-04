Chiusura bretella stradale verso Loiri, Meloni (Pd) presenta interrogazione al presidente Pigliaru

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il consigliere regionale Giuseppe Meloni presenta un'interrogazione con rishiesta di risposta scritta, sulla chiusura della rampa di accesso dalla Strada provinciale 24 alla 131 Dcn nel territorio comunale di Olbia in località venafiorita. I sindaci del territorio lamentano il fatto di non aver ricevuto alcun avviso in merito e il consigliere chiede al presidente della Regione di intervenire presos Anas al fine di riaprire l'importante snodo stradale. Ecco l'interrogaizone nella sua form aintegrale."Il sottoscritto,premesso che:- ieri l'ANAS ha ritenuto, senza alcun preavviso, di sbarrare l'accesso alla SS 131 DCN dalla rampa sulla SP24 in territorio di Olbia, in località Vena Fiorita;- la chiusura della rampa di cui sopra, impedisce agli automobilisti che provengono dal Goceano, Monte Acuto e parte della Gallura, un rapido accesso alla città di Olbia ed a gran parte del resto della Gallura. Impedisce inoltre il transito dei mezzi di soccorso diretti all'Ospedale Giovanni Paolo II°, con i conseguenti gravi danni che potrebbero determinarsi nei casi di emergenza;Considerato che:- la Regione, anche a seguito delle numerose sollecitazioni ad opera dello scivente, ha valutato l'effettiva necessità dello svincolo, e si è attivata per la ricerca del finanziamento necessario alla realizzazione dello stesso in forma definitiva, attraverso la rimodulazione degli stanziamenti previsti dall'Accordo di Programma Quadro;atteso che:- qualora la chiusura dello svincolo sia da ascrivere ad eventuali problemi di sicurezza, L'ANAS potrà provvisoriamente intervenire con le limitazioni delle velocità e tutte le altre segnalazioni che ritenga opportuno;- che d'altro canto in numerose strade sarde gestite da ANAS, sussistono problematiche legate agli standard di sicurezza che non hanno tuttavia determinato la loro chiusura;chiede di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore dei Lavori Pubblici, per conoscere:- a che punto sia la procedura per il reperimento delle somme da destinare alla realizzazione dello svincolo definitivo che consenta il collegamento tra SS 131 DCN e la SP24 in località Vena Fiorita;- se non ritengano di intervenire presso l'ANAS affinché, rappresentata la necessità, ripristini provvisoriamente la circolazione sulla rampa in argomento, con tutte le cautele necessarie, e proceda, nelle more dell'imminente finanziamento, alla progettazione dello svincolo definitivo e completo, dando massima priorità ad un primo lotto funzionale comprendente la bretella oggi sbarrata e demandando ad un lotto successivo la realizzazione della bretella in uscita per Loiri e la SP 24, in direzione Nuoro, il cui profilo autorizzativo appare più complesso".