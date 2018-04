Olbia, martedì assemblea dei giornalisti per discutere di libertà di stampa e futuro del giornalismo

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Blu Marine di via Capo Verde un'assemblea promossa dall'ordine dei Giornalisti della Sardegna e dall'Associazione della Stampa Sarda per discutere delle problematiche relative allo svolgimento della professione e di libertà di stampa alla luce dei recenti episodi che hanno coinvolto la Muova Sardegna e il giornale online Olbia.it.degli eterni precari con un futuro sempre più incerto, della mancata adozione della Legge 150 del 2000 da parte delle istituzioni che garantirebbe tanti posti di lavoro per i giornalisti sardi potranno essere al centro di una discussione sul mondo del giornalismo sardo. Sarà presente il presidente della Fnsi Giuseppe Giulietti.