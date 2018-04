Mercoledì a Olbia si parla di contrasto alla violenza sulle donne

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. L’evento sarà anticipato alle ore 10 da un evento pubblico dal titolo «Violenza sulle donne: strumenti operativi per contrastarla.». Concluderà i lavori il Segretario Nazionale UGL Dott. Salvo Amico. Al convegno, porterà i suoi saluti anche il sindaco di Olbia Settimo Nizzi.Saranno presenti all’evento gli studenti delle scuole superiori e il personale di polizia per i quali, visti i temi trattati, la giornata sarà riconosciuta come aggiornamento professionale.