La Dinamo in ritiro al Geovillage di Olbia

. Oggi la Dinamo Banco di Sardegna raggiungerà il Geovillage di Olbia dove andrà in ritiro a tempo indeterminato per preparare le prossime sfide. La squadra lavorerà sotto le direttive di coach Zare Markovski e dello staff tecnico al massimo della concentrazione, focalizzandosi sul delicato momento della stagione - a sole cinque giornate dalla fine della regular season - con l'obiettivo di staccare il biglietto di qualificazione per i playoff.