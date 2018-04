Olbia, spaccio di marijuana e hashish davanti alle scuole olbiesi: la polizia arresta due persone

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

E' quanto hanno accertato gli uomini della Polizia di Stato del commissariato di Olbia che oggi, dopo un'indagine durata alcuni mesi,, e di. I due sono accusati di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e lesioni causate da altro reato. Nello specifico avrebbero venduto cocaina ad un ragazzo gallurese finito in ospedale in gravissime condizioni perché in overdose."L'operazione non è conclusa -ha dichiarato Spinicci-, perché ci potrebbero essere ulteriori sviluppi con il coinvolgimento di altri ragazzi minorenni. Di questo aspetto se ne sta occupando il tribunale dei minori di Sassari. L'indagine è partita all'indomani del ricovero di un giovane di un comune gallurese in stato di overdose nel mese di settembre. Da allora sono stati attivati tutti gli strumenti di osservazione, di raccolta di informazione e di incrocio di dati che hanno portato alla scoperta di questa rete di spaccio nei pressi delle scuole olbiesi. E attenzione a parlare di droghe leggere, perché questo tipo di marijuana venduta ha dei valori del principio attivo altissimi".. "Si è passati da una coltivazione "tradizionale" - ha dichiarato il vice commissario Collu- ad una più moderna con l'utilizzo di ibridi e fertilizzanti. In pratica sono delle piante pompate con prodotti chimici.".Pizze e Coca Cola erano i termini usati su wahtsapp per ordinare il quantitativo richiesto di marijuana e hashish. Le consegne avvenivano in maniera diretta nei pressi delle scuole. La polizia ha poi potuto accertare anche lo spaccio di altre sostanze come la cocaina. L'indagine è stata coordinata da Ginevra Grilletti, sostituto procuratore del trubunale di Tempio Pausania.