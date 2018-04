Olbia-Arezzo, Mereu: "Adesso arriva il bello"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il tempo per fermarsi non c'è stato. Quello per gioire, men che meno. Ed è meglio così, perché l'Olbia arrembante di sabato non intende certo crogiolarsi sugli allori, ma dimostrare oggi, alle 14.30 e di nuovo davanti al proprio pubblico, di poter volare ancora più alto.Al "Nespoli" arriva un Arezzo da coltello tra i denti, a tenere alta guardia e tensione ci pensa mister Bernardo Mereu nella conferenza stampa pre partita: "L'imperativo che si è dato da subito la squadra è quello di dimenticare immediatamente quello che è stato fatto sabato e già domenica mattina eravamo in campo per preparare una sfida fondamentale. Una partita che può permettere ai ragazzi di scrivere una pagina importante della storia dell'Olbia, ma anche della loro vita sportiva".La squadra amaranto guidata da Pavanel viaggia nelle zone basse della classifica, ma organico e punti effettivi dicono tutt'altro: "Lo sappiamo, è una squadra costruita con giocatori di grande spessore per stare ai vertici del girone. Le vicissitudini societarie ne hanno minato il percorso e le aspettative, ma arriveranno a Olbia con sete di punti. Ecco, la nostra dovrà essere superiore, perché il traguardo che vediamo davanti darebbe un lustro superiore al già ottimo campionato disputato. E questo i ragazzi lo sanno".Mancheranno Vallocchia e Pinna per squalifica, ma tornano disponibili Ragatzu e Pennington. "A destra giocherà Delvecchio" - annuncia il tecnico - "un ragazzo che è cresciuto tantissimo da quando si è unito al gruppo, mentre in attacco Senesi farà coppia con Ragatzu". La squadra è in salute e brilla: "Sì, siamo freschi e la condizione va migliorando ulteriormente. Possiamo dimostrare ancora tanto".In chiusura, spazio all'amarcord di giornata. Un anno fa, di questi tempi, la Società affidava a Mereu la direzione della squadra: "È stato sicuramente uno degli anni sportivi più belli della mia vita".