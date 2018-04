I servizi veterinari della Assl di Olbia cambiano sede, ecco le variazioni

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. I servizi Veterinari della Assl di Olbia cambiano sede, ma restano al San Giovanni di Dio: si è concluso in queste ore il trasferimento dei servizi che son stati spostati al secondo piano della struttura sanitaria di viale Aldo Moro a Olbia.Il Servizio di Sanità animale (Area A) e di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (Area C) sono stati spostati dalla palazzina all’ingresso del San Giovanni di Dio, al II piano della struttura principale, con ingresso da via Borromini, la parallela di viale Aldo Moro.L’ambulatorio per gli animali d’affezione, di anagrafe canina e dei controlli dei passaporti, sono stati invece trasferiti al piano terra del “San Giovanni di Dio”, con ingresso sempre da via Borromini.Rimangono invariati i contatti telefonici dei servizi veterinari:Il Servizio di Sanità animale (Area A): tel. 0789 552123Il Servizio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (Area C): tel. 0789 552155