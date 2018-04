Aeroporto Costa Smeralda, nuovo volo Olbia-Parigi

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

un nuovo collegamento per Parigi dall’aeroporto di Olbia. Il collegamento sarà operato tre volte a settimana il mercoledì, venerdì, domenica e si aggiunge al volo Transavia già servito da Olbia per Amsterdam. Le tariffe per il nuovo collegamento partono da 29 euro a tratta, tasse e spese incluse.“Siamo davvero felici di inaugurare un nuovo volo da Olbia per la capitale francese” ha detto Hervé Kozar, Chief Commercial Officer Transavia “Il collegamento si aggiunge alla rotta per Amsterdam, operativa da Olbia tutto l’anno. Il nuovo volo aprirà ulteriori possibilità per i sardi di scoprire una delle mete europee più affascinanti in assoluto. Parigi non è seconda a nessuno per il suo fascino, l’offerta culturale, artistica e di svago, ed è una delle città più visitate al mondo. D’altra parte i francesi saranno facilitati nel visitare la Sardegna - una delle isole più belle del Mediterraneo, ricca di paesaggi senza uguali ed una delle destinazioni di vacanza più amate dell’Europa del Sud”.Silvio Pippobello, Amministratore Delegato Geasar: “L’apertura del collegamento per/da Parigi consolida ulteriormente la nostra partnership con Transavia, una dei vettori più interessanti nel panorama europeo e con un piano di sviluppo perfettamente allineato agli obiettivi di destagionalizzazione perseguiti dal nostro territorio. La Francia, inoltre, è uno dei mercati obiettivo individuati dall’Assessorato al Turismo regionale nell’ambito della propria strategia di destagionalizzazione dei flussi turistici, che si declina in una serie di attività in collaborazione con aeroporti e operatori turistici volte ad approfondire la conoscenza dei mercati obiettivo e dei principali prodotti turistici offerti dalla nostra destinazione”.