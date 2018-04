Ieri assemblea dei giornalisti per discutere del caso Nuova Sardegna e Olbia.it

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L'incontro è stato organizzato dall'Ordine dei giornalisti della Sardegna e dall'Assostampa alla prersenza del presidente dell'Fnsi, Giuseppe Giulietti. Al centro del dibattito la perquisizione disposta dalla procura ai danni della giornalista Tiziana Simula de la Nuova Sardegna, accusata di aver violato il segreto istruttorio e del caso di Olbia.it cancellata dalla mailing list comunale per aver pubblicato un sondaggio sgradito al primo cittadino.Presenti all'incontro i giornalisti dal territorio, dei rappresentanti de La Nuova Sardegna, dell'Unione Sarda e Videolina, della Rai, di Olbianova, di Olbia.it, di OlbiaNotizie e dell'emittente, ormai spenta, Cinque Stelle tv Sardegna.Il tutto per evitare episodi come quello accaduto a Marco Lillo, giornalista del Fatto Quotidiano, sottoposto a perquisizione in redazione e nella sua abitazione per alcune inchieste e del più recente caso di Tiziana Simula "colpevole" secondo la procura di aver violato il segreto istruttorio pubblicando un articolo su una bufera in corso nel tribunale di Tempio Pausania che coinvolge alcuni magistrati.Il presidente dell'Fnsi ha annunciato di voler interessare il Consiglio superiore della magistratura e di voler lanciare un'assemblea nazionale per discutere di queste tematiche. In questi giorni arriverà a Olbia anche il presidente dell'Ordine dei giornalisti nazionale, Carlo Verna. Sarà l'occasione per fare il punto della situazione sui due casi e parlare anche degli altri problemi della professione.