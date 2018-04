A Olbia convegno sulla filiera ittica per discutere delle problematiche e delle prospettive

OLBIA. Il mondo della Pesca, dell'Acquacoltura e della attività in laguna della Sardegna si è riunito ieri a Olbia in una ricca giornata di confronto sul futuro del comparto isolano alla luce degli sviluppi dei mercati locali e internazionali. I lavori si sono svolti nel Museo Archeologico nell’ambito del convegno: "La filiera ittica in Sardegna. Stato dell’arte e prospettive". All'iniziativa, organizzata dai Gruppi di azione costiera (Flag nord Sardegna, Flag Sardegna orientale e Flag sud occidentale), in collaborazione con l'Agenzia regionale Laore, l’AMA (Associazione mediterranea acquacoltori), l’API (Associazione piscicoltori italiani) e il Comune, hanno partecipato l’assessore dell’Agricoltura, competente anche per la Pesca, Pier Luigi Caria e la vice presidente della Commissione Pesca del Parlamento europeo, Renata Briano.

Al mattino le attività sono state scandite da numerose relazioni dei rappresentanti territoriali dei pescatori, da studiosi delle università e da imprenditori del comparto. Nel pomeriggio invece si sono tenuti workshop più specifici.



L'assessore. "Possiamo definire l'incontro di oggi come una sorta di Stati generali della Pesca in Sardegna". Lo ha detto l’assessore, Pier Luigi Caria, in apertura del suo intervento. "La normalizzazione delle attività dei mitilicoltori olbiesi, raggiunta lo scorso anno da questa Giunta con le concessioni affidate agli operatori locali riuniti in Consorzio, ha favorito una stabilizzazione del comparto che si attendeva da anni. Il tema delle concessioni demaniali – ha proseguito l’esponente della Giunta – è stato affrontato dal nostro Assessorato e oggi, attraverso una legge approvata poche settimane fa, i costi sono stati regolamentati e aggiornati in modo più equo”.

