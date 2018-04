A Olbia un appuntamento per la formazione gratuita ai test di accesso alle facoltà medico-sanitarie

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Gli altri appuntamenti si terranno a Oristano, presso il Liceo Scientifico Mariano IV; il 3 maggio a Cagliari, presso l'Ema Business Centre, in via S. Lucifero 65; a Sassari in collaborazione con l’Università degli Studi di Sassari, l'11 maggio, al Dipartimento di Chimica in via Vienna 2.il miglioramento delle competenze e del bagaglio culturale degli studenti, la ricerca scientifica, la realizzazione di eventi formativi e didattici, l'orientamento universitario in entrata e in uscita dagli istituti superiori, l'inserimento nel mondo del lavoro, lo sport. L'associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e privati.