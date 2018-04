Il comune di Olbia amplia l'organico: al via stabilizzazioni e contratti a tempo determinato

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

– afferma il Sindaco di Olbia Settimo Nizzi- Per anni le assunzioni sono state contingentate, tra vincoli e spending rewiew. Ora finalmente possiamo integrare nell’organico 20 figure professionali di cui siamo carenti, procedendo verso un’organizzazione più stabile della macchina comunale».In questo modo il Comune di Olbia potrà contare su un aiuto non solo di tipo stagionale o circoscritto a particolari occasioni, ma ad un’implementazione che andrà a tutto vantaggio dell’organizzazione dell’Ente rendendo sempre più efficienti i servizi ai cittadini.ed uno presso il Settore Manutenzioni, ed un videoterminalista presso il Settore Affari Generali e Provveditorato.Un posto di Istruttore Direttivo, nella fattispecie un avvocato, al Settore Legale che sarà assunto a tempo indeterminato mediante pubblico concorso.Sette i nuovi contratti a tempo determinato in mobilità: un assistente sociale; tre videoterminalisti di cui uno presso il Settore Servizi alla Persona, uno presso il Settore Affari Generali e Provveditorato e uno presso il Settore Sviluppo Economico, Turismo, Cultura, Sport e Personale; due Istruttori tecnici geometri, di cui uno presso il Settore Ambiente e Lavori Pubblici e uno presso il Settore Pianificazione e Gestione del Territorio; un posto di istruttore amministrativo presso il Settore affari generali e Provveditorato.«Per quanto concerne le 8 assunzioni in mobilità, ci auguriamo di ricoprire tutti i posti» afferma Nizzi.Solitamente l’Ente riceve un buon numero di richieste di mobilità, non solo dall’Isola, ma dal resto della Nazione poiché Olbia è un Comune particolarmente attrattivo, poiché considerato dinamico e ben strutturato.«Olbia offre una buona qualità della vita e noi siamo ben lieti di poter accogliere persone che hanno voglia di mettersi in gioco: la mole di lavoro degli uffici è davvero consistente ed è importante offrire un servizio sempre migliore ai nostri concittadini» conclude il Primo Cittadino.Per informazioni è possibile contattare il Servizio Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane ai numeri 0789 52237-52281-52289.