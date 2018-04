Ats Sardegna, riuniti a Sassari tutti i direttori delle Assl sarde

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

e i vari coordinatori di area sanitaria, con un unico obiettivo: realizzare quanto previsto nei documenti di programmazione dell'azienda con l'intento di migliorare e rendere omogenei su tutto il territorio i servizi al cittadino.«La proposta del piano di assunzione del personale, che prevede complessivamente l'assunzione di 1.200 unità nel corso del 2018, rappresenta una leva fondamentale su cui tutte le Aree devono ragionare in termini di ottimizzazione e potenziamento dei servizi al cittadino». Afferma il Direttore Generale Moirano, che prosegue: «Daremo priorità alla riduzione delle liste d'attesa, anche attraverso il miglioramento delle prenotazioni con il Centro Unico di Prenotazione (CUP) per il quale sta per essere bandita una gara per la gestione unica del servizio; spazio anche all'implementazione della delibera sulla riorganizzazione della rete ospedaliera - per quanto di competenza Ats - e al prosieguo dei progetti per quel che riguarda la realizzazione delle Case della Salute».L’Ats sta effettuando il massimo sforzo per adeguare sempre di più i livelli di assistenza agli standard richiesti dall’utenza e per far questo ha intenzione di coinvolgere direttamente anche i cittadini nonché le associazioni dei pazienti per monitorare, ed insieme organizzare, le misure più idonee per raggiungere questo obiettivo.