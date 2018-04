Una primavera all'insegna del golf in Costa Smeralda

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

– sono stati circa un centinaio i principianti che hanno potuto avere i primi rudimenti di tecnica golfistica - il Pevero Golf Club ha ricevuto una delegazione di studenti del liceo scientifico G.M. Dettori ad indirizzo sportivo di Tempio Pausania e le scuole medie di Badesi ed Aggius. Come affermato dagli stessi professori , e’ stato un incontro molto interessante per i ragazzi che non solo hanno avuto l’opportunita’ di conoscere alcuni aspetti sportivi ma anche quello di riflettere sulle opportunita’ professionali – gestionali, agronomiche, turistiche – che il golf puo’ offrire per il loro futuro.Relativamente al golf giocato, a partire da sabato 21 aprile sara’ un susseguirsi di impegni importanti per il club smeraldino . Sara’ in scena il Campionato Regionale a squadre a cui prenderanno parte una centuria di golfisti provenienti da tutta la Sardegna che tenteranno di strappare il titolo alla squadra di Is Molas , vincitrice lo scorso anno.Clou del mese di aprile , nei giorni 27 e 28 aprile , sara’ la classica Pro-am Costa Smeralda by TCI, una competizione che vedra’ giungere sull’isola 144 giocatori agguerriti e divisi in 36 squadre formate da un giocatore professionista e da tre dilettanti ciascuna. Mentre i dilettanti gareggeranno per la classifica a squadre, i professionisti si contenderanno la prima moneta di un montepremi complessivo di 25.000 euro messo a disposizione da TCI , azienda leader nel settore dell’illuminotecnica.” Queste - dice il direttore del Club Marco Maria Berio- sono le risorse offerte dal golf : una affascinante e antica disciplina sportiva , fatta di regole e cavalleria che potrebbe offrire a molti giovani nuovi percorsi professionale e sportivi ma che gia’ oggi, nella pur limitata offerta attuale dell’isola, consente di portare del turismo di qualita’ anche nella media stagione favorendo l’attivita’ di alcune strutture ricettive.